Госдеп отказался анонсировать встречу Лаврова и Керри

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер отказался подтвердить сообщения российских СМИ о том, что глава Госдепа Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся в Женеве 8-9 сентября и обсудят вопросы, связанные с урегулированием сирийского конфликта.

По словам Тонера, на данный момент у Керри не запланировано поездок, которые Госдепартамент США мог бы анонсировать, передает РИА Новости.

Информация о предстоящей личной встрече глав российского и американского внешнеполитических ведомств появилась по линии МИД РФ, который сообщил о состоявшейся сегодня телефонной беседе Лаврова и Керри, а также анонсировал предстощие переговоры по вопросам урегулирования сирийского кризиса.