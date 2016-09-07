ГП прокомментировала новый статус военной прокуратуры

Главная военная прокуратура войдет в состав Генпрокуратуры. Слияние проводится в рамках реформы, которая продолжается несколько лет. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

Как сообщалось ранее, реальным отличием после реформирования будет лишь финансирование военной прокуратуры. Ранее она была на попечении Минобороны. Теперь финансовые вопросы лягут на Генеральную прокуратуру РФ.

Добавим, что официальное изменение статуса Генеральной военной прокуратуры произойдет с 1 января 2017 года.