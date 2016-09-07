Израиль передал России священника Грозовского спустя 2,5 года

Израильская сторона передала представителям ФСИН России и Интерпола петербургского священника Глеба Грозовского, в течение сегодняшнего дня он будет доставлен в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление тюрем Израиля.

На родине Грозовский подозревается в сексуальном насилии в отношении девочек, его подопечных из православного детского лагеря.

В Израиле священник находился с конца 2013 года. С начала 2014 года российские следователи добивались его экстрадиции.

Тем временем адвокат священника Хаим Айзенкот сообщил, что в ночь перед экстрадицией Грозовский был прикован к кровати, чтобы он не причинил себе вреда.

«В тюрьме Глеба отделили от сокамерников и приковали к койке наручниками за ноги и руки. Могу только надеяться, что это было сделано на пару часов, но на самом деле, могло продолжаться всю ночь. Объяснили они это тем, что не хотели, чтобы он причинил себе вред», — отметил он.