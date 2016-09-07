Петербургский священник, бывший духовник ФК «Зенит» Глеб Грозовский доставлен в Москву из Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Грозовский прилетел в Шереметьево в сопровождении сотрудников ФСИН и Генпрокуратуры России. На родине священника обвиняют в сексуальном насилии над девочками в православных лагерях.

По сообщению Следственного комитета, теперь Грозовского должны доставить в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.

По версии следствия, Грозовский совершил насилие над детьми летом 2011 года на территории православного детского лагеря в Ленинградской области и летом 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба в Греции.

В октябре 2013 года Грозовский был объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года стало известно, что священник находится в Израиле, откуда Россия добивалась его экстрадиции.