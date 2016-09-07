Президент разрешил Росгвардии пользоваться автомобилями с «мигалками»

Президент РФ Владимир Путин разрешил национальной гвардии использовать спецсигналы на автомобилях. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ узаконил использование специальных звуковых и световых сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружной поверхности транспортных средств.

Кроме того, 35 машин без спецсхем может быть оборудовано «мигалкой».