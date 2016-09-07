Лидер «Коррозии металла» арестован в Черногории за поджог дома

В Черногории полицейские задержали лидера российской группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого по прозвищу Паук. Об этом со ссылкой на его адвоката Эрола Маруновича пишет РИА Новости.

«Подозреваемый помещен под арест на 30 суток. По вменяемой ему статье черногорским законодательством предусмотрено до пяти лет лишения свободы», — сообщил он.

Также стало известно, что полицейские сняли Паука с поезда, на котором рок-музыкант ехал в Белград.