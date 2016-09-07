СМИ узнали дату начала продажи нового iPhone

Смартфон iPhone 7 производства компании Apple появится в продаже менее чем через десять дней — ориентировочно 16 сентября, передает Reuters со ссылкой на случайно появившееся в Twitter и впоследствии удаленное сообщение самого производителя.

В числе нововведений, которыми смогут насладиться покупатели седьмого айфона, — новая камера с оптическим стабилизатором, линзами, диафрагмой f 1/1.8, вспышкой и возможностью делать снимки в формате RAW. При этом iPhone 7 Plus оснащен двумя камерами.

Изменения были внесены в конструкцию кнопки Home, которую в Apple назвали «квинтэссенцией дизайна» iPhone: теперь она будет реагировать на силу нажатия.

Новый айфон представлен в различных цветовых вариантах — черном (обычном и глянцевом), золотом, серебряном и в «розовом золоте».