Киркоров выразил поддержку Трампу на выборах

Российский поп-певец Филипп Киркоров выразил надежду на то, что следующим президентом США будет Дональд Трамп. Об этом он заявил BBC News.

«Если Трамп будет президентом, отношения между нашими странами станут намного, намного лучше, ближе, и я молюсь об этом. Потому что мне не хватает чего-то совершенно особенного в отношениях России и Америки. Потому что две больших нации, две больших страны должны быть друзьями», — сказал Киркоров.

Киркоров, как сообщает телеканал, познакомился с Трампом более 20 лет назад, когда исполнитель был одним из судей на конкурсе «Мисс Вселенная» в Москве. Этот конкурс организовал Трамп.

BBC также сообщил, что Трамп отзывался о Киркорове как о «российском Майкле Джексоне».

Выборы президента США пройдут 8 ноября.