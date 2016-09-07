В Кремле удивились пребыванию Астахова на посту

В администрации президента РФ ожидают, что уполномоченный по правам ребенка при президенте Павел Астахов подаст в отставку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня Астахов прокомментировал ситуацию с растлением детей в московской школе 57, до этого 1 сентября он просил главу Свердловской области проверить спецучилище после побега учащихся.

В июне Астахов посетил в больнице детей, спасшихся во время шторма на карельском Сямозере. Во время визита омбудсмен с улыбкой спросил одну из выживших: «Ну что, как поплавали?».

Видео посещения Астаховым больницы вызвало негодование среди пользователей интернета, появилась петиция с требованием отставки омбудсмена.

1 июля Астахов заявил, что уйдет с поста после отпуска, и что уже подал соответствующее заявление президенту.

«Мы по-прежнему исходим из того, что он, по идее, по возвращении из отпуска, он имел в виду подать в отставку. Вот из этого пока исходим, иной какой-то информации у меня нет», — сообщил Песков. Пресс-секретарю был задан вопрос о том, правда ли, что после Астахов покинет свою должность своего дня рождения 8 сентября.