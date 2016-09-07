Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил «Левада-центру» обжаловать решение Минюста о внесении в список иностранных агентов. Об этом пишет РИА Новости.

«Здесь, безусловно, есть необходимый инструментарий, предусмотренный для отстаивания точки зрения этой организации», — подчеркнул он.

Он признал, что «Левада-центр» обладает авторитетом в среде социологических и опросных служб. Однако оказался комментировать принятое Минюстом решение.

Заместитель директора центра Алексей Гражданкин сообщил, что в ближайшее время «Левада» может отказаться от иностранных контрактов на социсследования.

«Это все многолетние контракты, это значит, что работы сдаются поэтапно. Да, за какие-то законченные этапы мы получили деньги, следующие этапы – вроде дело идет к тому, что мы просто не будем их исполнять», — сказал Гражданкин.

Он также сообщил, что постарается освободиться от претензий Минюста. Гражданкин подчеркнул, что из-за увеличения риска в деятельности, надо быть готовыми к различным сценариям развития событий.

«Левада-Центр» был внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 5 сентября 2016 года.

Ведомство усмотрело в рабочих контактах «Левада-центра» с Висконсинским университетом прямое доказательство связи с Пентагоном.