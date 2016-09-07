Путин согласился на контакты с Порошенко

Президент РФ Владимир Путин готов контактировать с лидером Украины Петром Порошенко. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«По двусторонним контактам мне неизвестно о том, чтобы такие контакты планировались. Собственно, в Китае президент сказал, что в интересах обеспечения реализации минских договоренностей, если это будет необходимо для реализации, он готов и на такой контакт. Но опять же, для этого должны созреть необходимые условия и необходимо сделать соответствующую домашнюю работу», — сказал Песков.

Он напомнил, что после диверсии в Крыму Владимир Путин отказался контактировать с Порошенко.

«Точно я вам не скажу, но, безусловно, это было до диверсии в Крыму, и вы, наверное, вспомните, что сам президент до диверсии в Крыму в своих заявлениях упоминал общение по телефону с президентом Украины. После диверсии в Крыму никакого общения не было», — сообщил Песков.

Владимир Путин, подводя итоги саммита G20 ранее сообщил, что было решено сохранить формат «нормандской четверки». Он также признал, что встретится с президентом Украины, если это потребуется.