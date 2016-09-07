В Кремле опровергли встречу Путина с Вексельбергом накануне обысков в «Ренове»

У президента России Владимира Путина не было отдельной встречи с главой бизнес-группы «Ренова» Виктором Вексельбергом за день до проведения обысков в «Ренове». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Отдельной встречи не было», — заявил Песков.

Он добавил, что Вексельберг принимал участие в работе Восточного экономического форума, а также участвовал «в ряде двусторонних встреч президента в составе российской делегации, имеются ввиду переговоры с президентом Южной Кореи».

5 сентября были проведены обыски в офисах группы «Ренова» и подконтрольной ей энергокомпании «Т-Плюс».

По версии следствия, возглавлявший до обысков «Вымпелком» Михаил Слободин, в прошлом, будучи гендиректором «Т плюс», мог давать взятки чиновникам Коми, добиваясь выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию.

По делу проходят также нынешний гендиректор «Т плюс» Борис Вайнзихер и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик. Они арестованы и этапированы в Сыктывкар. Слободин находится за границей, в России он объявлен в розыск.