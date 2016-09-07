Лавров выразил Керри возмущение новыми санкциями США

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джоном Керри и в ходе беседы выразил возмущение новыми «санкционными выпадами» США в адрес России, говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, украинский кризис — лишь предлог для введения санкций, и в то время как администрация президента США Барака Обамы «в рабочих контактах» постоянно просит Москву о содействии в сфере урегулирования региональных конфликтов, в этой сфере «нормальное сотрудничество невозможно без соблюдения элементарных приличий».

В данном случае Лавров имел в виду расширение американской стороной санкционного списка, в который вошли еще свыше 80 российских компаний, включая непосредственно связанные с Крымом.

Еще один вопрос, затронутый в телефонном разговоре Лаврова и Керри, касался освобождения российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью поставки на американскую территорию крупной партии наркотиков.

Глава МИД РФ выразил надежду, что переговоры о его освобождении придут к положительному результату и напомнил американскому коллеге о письме, которое мать Ярошенко направила Обаме с просьбой освободить сына, содержащегося в тюрьме «по сомнительным обвинениям».

Министр иностранных дел России подчеркнул, что вопрос об освобождении летчика является «сугубо гуманитарным», и выразил надежду на скорое его решение.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств РФ и США затронули в телефонном разговоре вопрос об урегулировании сирийского кризиса и условились продолжить его обсуждение на личной встрече, которая состоится в Женеве 8-9 сентября.