В «Ленэнерго» пришли с обыском

В Петербурге в головном офисе компании «Ленэнерго» проходит обыск. Его проводят сотрудники Следственного комитета и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД, сообщает «Фонтанка».

Также, по данным издания, обыски начались в помещениях службы безопасности предприятия и по месту жительства одного из ключевых сотрудников службы безопасности «Ленэнерго».

Издание сообщает, что обыски проводятся в рамках недавно возбужденного СК дела по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия».