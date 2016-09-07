Глава «Левада-центра» счел невозможным отказаться от зарубежных контрактов

Российская исследовательская организация «Левада-центр» не получает грантов из-за рубежа, но выполняет коммерческие контракты с иностранцами, от которых не может отказаться. Об этом сообщил директор «Левада-центра» Лев Гудков, передает «Интерфакс».

«Мы не получаем зарубежных грантов. Их в принципе нет, за время проверки не получено ни одного гранта, это все оплата по коммерческим договорам самой разной тематики: от гигиенических принадлежностей до того, как понимается слово "цивилизация"», — заявил он.

По словам Гудкова, благодаря этим контрактам организация получает доход, который распределяет на собственные исследования. «Отказаться от них было бы все равно, что отрезать себе голову», — сказал глава «Левада-центра».

По его мнению, поводом для проверки центра и его включения в реестр НКО-иноагентов стало недовольство независимой социологической организацией, которая показывает нелестные для власти данные о настроениях в обществе.