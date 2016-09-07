Сайт «Левада-центра» отключили

Сайт российской негосударственной исследовательской организации «Левада-центр» был отключен. При попытке зайти на www.levada.ru появляется сообщение: «Учетная запись отключена администратором сервера».

В самой организации пока не прокомментировали отключение сайта, на который выкладывались данные социологических исследований, аналитика и другие материалы.

5 сентября Минюст внес «Левада-центр» в список НКО — иностранных агентов за получение денег из-за рубежа и политическую деятельность в виде проведения соцопросов.

6 сентября «Левада-центр» решил на время отказаться от социально-политических исследований, о чем радио «Говорит Москва» заявила социолог центра Карина Пипия.

«В самом неприятном для нас случае организации придется либо ограничиться только маркетинговыми исследованиями и прекратить исследования, касающиеся социально-политической ситуации, обстановки, социально значимых проектов, либо вообще ликвидировать организацию в статусе НКО», — отметила она.

Глава исследовательской организации Лев Гудков тогда же сообщил, что «Левада-центр» фактически приостанавливает свою деятельность.