Сайт «Левада центра» восстановился после очередного сбоя

Интернет-сайт исследовательской организации «Левада центр» в очередной раз восстановил работу после сбоя, в результате которого не был доступен в течение около двух часов, передают «Вести.Ru».

Сайт организации стал доступен пользователям около 20:25 по московскому времени, а прекратилась его работа примерно в 18:00 мск в результате хакерской атаки.

Напомним, 5 сентября министерство юстиции России внесло «Левада центр» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Глава центра Лев Гудков пояснил, что организация не получает зарубежных грантов, а лишь выполняет заказы иностранных клиентов на проведение маркетинговых исследований. Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил «Левада центру» обжаловать его включение в реестр иноагентов в Минюсте РФ.