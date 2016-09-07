Астахов призвал расследовать дела о растлении детей бессрочно

Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов высказался за отмену срока давности за половые преступления против детей.

Заявление было сделано на фоне скандала с московской школой №57, в которой, по свидетельству бывших учеников, на протяжении последних 16 лет было известно о сексуальных домогательствах преподавателя истории к ученицам. 1 сентября проверку по факту растления детей организовал Следственный комитет. 6 сентября в школе сменился директор.

«Новые и новые факты растления учеников 57-й московской школы подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей», — написал Астахов в твиттере.

«Давно закончившие школу люди рассказывают о событиях 13-летней давности. Даже при доказанности вины педофилы могут уйти от ответственности», — отметил он.

Школа №57 с углубленным изучением математики — одно из ведущих образовательных учреждений Москвы.