Астахов призвал расследовать дела о растлении детей бессрочно
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов высказался за отмену срока давности за половые преступления против детей.
Заявление было сделано на фоне скандала с московской школой №57, в которой, по свидетельству бывших учеников, на протяжении последних 16 лет было известно о сексуальных домогательствах преподавателя истории к ученицам. 1 сентября проверку по факту растления детей организовал Следственный комитет. 6 сентября в школе сменился директор.
«Новые и новые факты растления учеников 57-й московской школы подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей», — написал Астахов в твиттере.
«Давно закончившие школу люди рассказывают о событиях 13-летней давности. Даже при доказанности вины педофилы могут уйти от ответственности», — отметил он.
Школа №57 с углубленным изучением математики — одно из ведущих образовательных учреждений Москвы.
Новые и новые факты растления учеников 57 Моск.школы подтверждают необходимость отмены СРОКА ДАВНОСТИ за половые преступления против детей.— Павел Астахов (@RFdeti) 7 сентября 2016 г.