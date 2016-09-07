Маркин сравнил убийства Политковской и Кеннеди

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин выпустил книгу «Самые громкие преступления XXI века в России», в которой провел параллели между расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской (1958-2006) и расследованием убийства американского президента Джона Кеннеди (1917-1963). На это обратило внимание РИА Новости.

Агентство приводит цитату из книги: «По убийству Политковской все фигуранты от исполнителя до организатора отбывают наказание. Но если говорить о заказчике, к сожалению, такого рода преступления настолько тщательно готовятся… Кто у нас ответит, кто был заказчиком убийства Кеннеди? У них там не то что заказчик, не знают — кто убил».

«Мы нашли, кто убил и кто организовал, но кто конкретно заказал — у нас есть только предположение», — добавляет Маркин.

Между тем в своей книге представитель СКР выдвинул версию, согласно которой, заказ на убийство журналистки дал бежавший в Лондон олигарх Борис Березовский (умер в 2013 году).

«Березовский стал считать Политковскую своим врагом, и она больше других подходила на роль "сакральной жертвы"… Поэтому следователь имеет основания считать, что заказ шел из Лондона», — пишет Маркин.