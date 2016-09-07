Медведева в Бурятии встретили плакатами с его крылатыми фразами

В Улан-Удэ задержаны двое местных жителей, которые пришли на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым с плакатами «Денег нет, держимся, настроение плохое», «Ушел из школы в бизнес. Прогорел. Спасибо». Об этом сообщает FlashSiberia со ссылкой на очевидцев.

«Полиция их просто увела с места, насколько мы поняли, они были задержаны», — сказал собеседник издания. Официального подтверждения от местного МВД пока нет.

На сайте правительства Бурятии сообщается, что Дмитрий Медведев встретился со студентами Бурятского госуниверситета, осмотрел новый корпус вуза и остался им доволен. Кроме того, он пообещал студентам, среди которых много иногородних, помочь с рассмотрением вопроса о строительстве нового общежития.

В июне СМИ сообщили, что бурятская компания «Байкальский пряник» начала производство пряников с надписью «Денег нет, но вы держитесь!», но тут же получила неофициальное предписание местных властей прекратить его.

Популярный мем на фразу премьер-министра РФ появился после визита Дмитрия Медведева в Крым, где он признал отсутствие денег на индексацию пенсий словами: «Просто денег нет сейчас. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

3 августа Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов» посоветовал недовольным размером зарплаты учителям поискать себе место в бизнесе.