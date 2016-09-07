Медведев пообщался с Обамой на Восточно-Азиатском саммите

Глава российского правительства Дмитрий Медведев встретился и пообщался с президентом США Бараком Обамой на приеме, который был организован для лидеров стран-участниц Восточно-Азиатского саммита, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Наталью Тимакову.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в российском правительстве сообщали, что встреча Медведева и Обамы в кулуарах Восточно-Азиатского саммита весьма вероятна.

Сколько длился разговор и какие темы обсуждались между российским премьером и американским президентом, не уточняется.