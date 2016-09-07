Минюст решил найти у «Мемориала» признаки иноагента

Министерство юстиции начало внеплановую проверку Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» на предмет наличия у него признаков деятельности иностранного агента. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

В сообщении Минюста подтверждается, что начатая 5 сентября проверка проводится с целью «выявления наличия (отсутствия) признаков деятельности организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», сообщили в «Мемориале».

По словам представителей общества, они представили ведомству всю запрошенную им документацию.

Проверка продлится до 30 сентября.