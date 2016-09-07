07 сентября 2016, 09:51
Минюст решил найти у «Мемориала» признаки иноагента
Министерство юстиции начало внеплановую проверку Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» на предмет наличия у него признаков деятельности иностранного агента. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
В сообщении Минюста подтверждается, что начатая 5 сентября проверка проводится с целью «выявления наличия (отсутствия) признаков деятельности организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», сообщили в «Мемориале».
По словам представителей общества, они представили ведомству всю запрошенную им документацию.
Проверка продлится до 30 сентября.
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