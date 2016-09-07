На Экономическом факультете МГУ обсудят, верить ли информации на финансовом рынке

19 сентября 2016 года в здании Экономического факультета МГУ пройдет дискуссия на тему «Информация на финансовом рынке: верить или не верить».

Организаторы отмечают: «Экономика – наука поведенческая, как утверждают экономисты. Зачастую судьба экономики страны зависит от поведения населения, а поведение населения меняется вследствие информации, которую мы получаем из разных источников».

В рамках дискуссии предполагается обсудить:

Как и откуда мы получаем информацию о финансовых продуктах

Каковы виды и качество этой информации

Каким источникам на финансовом рынке стоит доверять, а каким – не стоит

Кто отвечает за достоверность информации или за последствия появления недостоверных сведений

Нужно ли регулировать информацию на финансовом рынке и как это делать

Формат дискуссии обозначен организаторами как «интеллектуальная бизнес-игра». Обсуждение будет вестись в нескольких группах специалистов (представителей СМИ, государственных контролирующих органов, «продавцов» финансовых продуктов и услуг, аналитиков и потребителей), в каждой из них будут присутствовать студент и ученый. Каждая группа предложит свои варианты решения поставленных модераторами задач.

Продолжительность дискуссии – 2 часа

Среди предполагаемых участников: Александр Аузан, декан Экономического факультета МГУ, Антон Табах, доцент ЭФ МГУ, доцент НИУ ВШЭ, Сергей Трухачев, заместитель декана ЭФ МГУ, Анна Солодухина, директор Центра когнитивной экономики ЭФ МГУ, Анна Чаплыгина, координатор по защите прав потребителей финуслуг, Проект Минфина по финграмотности, Ростислав Кокорев, ведущий научный сотрудник ЭФ МГУ, Борис Долгин, научный редактор «Полит.ру» и др.

Дискуссия проходит в рамках проекта «Создание институтов социального партнерства на финансовом рынке». Организаторы - Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Центр развития делового и культурного сотрудничества «Эксперт» и Экономический факультет МГУ в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», реализуемого Министерством финансов Российской Федерации совместно со Всемирным банком.

Время и место проведения: 19:00 — 21:00, аудитория 549.

Адрес Экономического факультета МГУ: Воробьевы горы, 1, стр.46.

Справки по телефону: 89852109167 (Мария)

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