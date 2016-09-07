СМИ сообщили о скорой смене главы Рособоронэкспорта

Нынешний генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев может покинуть свой пост ради перехода на должность главы АО «Рособоронэкспорт», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на три источника в отрасли.

Один из них заявил, что переход Михеева — вопрос ближайшего времени, а его место в «Вертолетах России» займет заместитель главы Ростеха Дмитрий Лелеков.

Кадровые перестановки источник «Газеты.Ru» связал с проблемами «Вертолетов России» при разработке воздушных машин для гражданского использования.

Куда перейдет Анатолий Исайкин, занимающий сейчас пост главы «Рособоронэкспорта», источники сказать затруднились. Один из них заявил, что Михеев может остаться на нынешней должности до декабря.