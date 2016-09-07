СМИ назвали десяток потенциальных военных конфликтов вследствие поражения ИГ

Территории, принадлежащие запрещенной в РФ группировке «Исламское государство» (ИГ) в Ираке и Сирии, тают. Однако The Washington Post предполагает, что с падением ИГ война не закончится.

Издание считает, что обстановка в регионе зависит от правительственных войск и вооруженных группировок, которые находятся в постоянной конфронтации. The Washington Post приводит список предполагаемых точек, напряженность в которых может увеличить шансы ИГ на выживание и позволит развиваться дальше.

Например, сирийские курды уже начали занимать принадлежащие арабам территории. Это вызвало агрессию со стороны группировок, поддерживаемых турками, но стоящих в оппозиции законному правительству Сирии.

Сирийские курды и их экспансия вызывают изрядное недовольство Турции, которая даже строит стену на границе. Издание считает, что вероятность турецкого вторжения в курдском районе Сирии довольно велика.

Сирийское правительство также ощущает угрозу со стороны территориальных амбиций курдов. До недавнего времени президент страны Башар аль-Асад даже поставлял им оружие, но отношения испортились после провозглашения курдской автономии.

Вот что пишет журналист издания:

Война между Сирией и США может вспыхнуть в любой момент с тех пор, как Барак Обама призвал к свержению режима Асада. То, что она еще не началась, говорит исключительно о том, насколько обе стороны хотят ее избежать.

Пока войска Турции ограничиваются борьбой с исламскими радикалами и курдами, правительство страны довольно. Турецко-сирийская война может вспыхнуть, когда турки подойдут к оспариваемому Алеппо, и ситуация резко изменится.

К востоку от Сирии, в Ираке, ситуация менее неустойчивая, но тоже сложная. Иракские курды в свое время заняли районы, которые когда-то контролировало правительство страны. Сейчас власти информировали о том, что намерены вернуть эти территории. На что курды заявили, что не отдадут ни клочка земли, за которую пролили кровь.

Иракские курды могут столкнуться с шиитскими боевиками Ирана, которые уже начали их теснить в районах соприкосновения к северу от Багдада.

Сами курды разобщены, что приводит к возможности маловероятного, но возможного сценария – курды против курдов. Группировки разделяет почти все, кроме желания создать курдское государство.

Может также начаться война между арабами-суннитами и шиитами или курдами. Ранее они объединились с ними, чтобы выгнать боевиков со своих территорий, но сейчас освободители могут оказаться в роли захватчиков. Тем более, что уже появилась информация о выселениях из домов суннитов и массовых задержаниях мужчин. Подобная политика может спровоцировать появление суннитского повстанческого движения.

И все-таки ИГ в настоящее время занимает довольно большую территорию в Сирии и Ираке. Наступление на Мосул и Ракка еще даже не планировалось. Пока участники наступления на исламистов не договорятся между собой, решающие битвы должны быть отложены на неопределенное время, пишет издание.