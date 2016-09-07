СМИ анонсировали ликвидацию Главной военной прокуратуры

С 1 января 2017 года может быть ликвидирована Главная военная прокуратура, пишет «Росбалт» со ссылкой на источник.

По его словам, вопрос о ликвидации начали рассматривать еще несколько лет назад, поскольку «было сочтено, что это неправильно, когда главное надзорное ведомство за соблюдением законности в Вооруженных силах одновременно стоит "на довольствии" у Минобороны».

Источник отметил, что после ликвидации ведомства его материально-техническое обеспечение перейдет Генпрокуратуре.

«Действительно, нам объявили, что с 1 января 2017 года Главная военная прокуратура существовать перестанет, а в ноябре мы получим уведомления о выводе за штат. До этой даты надо принять решение и известить начальство о том, кто готов перейти в Генпрокуратуру, а кто выйдет на пенсию. Сейчас все думают. Те, у кого уже есть необходимая выслуга, в основном предпочтут последнее. Есть возможность получать военную пенсию и другие положенные выплаты как военнослужащим», — пояснил он.

Кроме того, принято решение понизить статус Главной военной прокуратуры до управления.