Эстония и Польша предложили ввести «военный шенген»
Эстония и Польша предложили создать систему «военного шенгена», которая позволит пересекать границы стран НАТО военными подразделениями альянса в упрощенном порядке. Об этом сообщает The Kaliningrad room.
Такое предложение прозвучало на встрече министров обороны Эстонии и Польши в Варшаве. Участники встречи отметили, что работают над облегчением перемещения военных подразделений НАТО в Европе.
«Мы работаем над тем, чтобы для пересечения границы каждым отдельным военнослужащим не нужно было принимать решения на политическом уровне», - отметил руководитель военного ведомства Эстонии Ханнес Хансо.
По его словам, реализация планов по присутствию подразделений НАТО в регионе позволит наладить тесное сотрудничество стран в подготовке военнослужащих.