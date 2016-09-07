Эстония и Польша предложили ввести «военный шенген»

Эстония и Польша предложили создать систему «военного шенгена», которая позволит пересекать границы стран НАТО военными подразделениями альянса в упрощенном порядке. Об этом сообщает The Kaliningrad room.

Такое предложение прозвучало на встрече министров обороны Эстонии и Польши в Варшаве. Участники встречи отметили, что работают над облегчением перемещения военных подразделений НАТО в Европе.

«Мы работаем над тем, чтобы для пересечения границы каждым отдельным военнослужащим не нужно было принимать решения на политическом уровне», - отметил руководитель военного ведомства Эстонии Ханнес Хансо.

По его словам, реализация планов по присутствию подразделений НАТО в регионе позволит наладить тесное сотрудничество стран в подготовке военнослужащих.