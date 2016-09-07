Производство российского молока возрастет за счет генетики

Минсельхозу предложен проект программы развития племенного молочного скотоводства на 2017-2025 годы. Ожидаемым результатом программы должен стать рост производства российского сырого молока на 37% к 2025 году, что снизит зависимость от импортного сырья. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ программы.

Проект программы подготовлен рабочей группой представителей бизнеса, науки и государства. Авторы прогнозируют рост внутреннего производства молока за девять лет с 30,8 до 42,2 млн тонн.

По подсчетам рабочей группы, на реализацию программы требуется 61,7 млрд руб, при этом треть расходов предполагается покрыть бизнесом. Авторы проекта добавляют, что на эти средства к 2025 году должна быть создана единая система идентификации крупного рогатого скота, сеть независимых генетических лабораторий, профильных ассоциаций и селекционных центров.

Представитель Минсельхоза отметил рациональность предложения и сказал, что ряд уточняющих вопросов будет обсуждаться на дальнейших встречах с рабочей группой.