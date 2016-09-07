В СМИ попали предложения Минфина заморозить финансирование проектов из ФНБ

Министерство финансов России предложило отказаться от финансирования части инвестиционных проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такая идея обсуждается, она содержалась в материалах Минфина к бюджетному совещанию у первого вице-премьера Игоря Шувалова, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В Минфине подсчитали, что для сохранения целевого дефицита бюджета на 2017-2019 годы в 5,9 трлн рублей необходимо дополнительно привлечь 3,5 трлн. Из них 2,4 трлн рублей министерство рассчитывает получить за счет повышения налогов на нефтяников и «Газпром», а также собрав больше дивидендов с государственных компаний. Оставшиеся 1,1 трлн рублей предлагается взять из ФНБ, для чего придется заморозить ряд инфраструктурных проектов, либо увеличить программу приватизации или займов не менее чем на 500 млрд рублей.

На 1 сентября в ФНБ было 4,7 трлн рублей, из которых 1,9 трлн зарезервировано под инфраструктурные проекты, проекты «Росатома» и Российского фонда прямых инвестиций, а также на помощь банковскому сектору.