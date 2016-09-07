Сборная России по хоккею выбрала англоязычный девиз

Сборная России выбрала официальный девиз для игр на Кубке мира, им будет «Red machine. Made in Russia» («Красная машина. Сделано в России»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга.

«Мы будем придерживаться этого слогана. То, что мы можем мотивировать команду и сделать свой слоган на Кубок мира — мы это уже сделали, только [что] утвердили его», — сообщил спортивный функционер.

«Красной машиной» в 1980-х — 1990-х называли советскую, а затем российскую национальную сборную по хоккею.

Капитаном нынешней российской команды стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Его ассистентами будут нападающие Павел Дацюк и Евгений Малкин.

Кубок мира по хоккею пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.