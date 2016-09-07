Росприроднадзор взялся за проверку загрязнения реки в Норильске

Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил главе Росприроднадзора Артему Сидорову провести проверку по факту загрязнения реки Далдыкан в Красноярском крае, сообщается на официальном сайте Минприроды.

Росприроднадзор приступил к проверке случившегося с целью выявления источника загрязнения, а также оценки размера ущерба окружающей среде.

Как сообщалось ранее, загрязнение реки могла вызвать авария на предприятии «Норильский никель». Выброшенные в воду химические вещества окрасили реку в красный цвет.

Заполярный филиал компании «Норильский никель» опроверг информацию о том, что загрязнение реки произошло по причине утечек или аварийных сбросов промышленных отходов, сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии.