Охранные фирмы устроили стрельбу в одесском отеле

Украинские СМИ сообщили об инциденте со стрельбой и захватом заложников в одесском отеле Villa le Premier. Сайт 048.ua со слов очевидцев утверждает, что в здании гостиницы, расположенном в Банном переулке, звучали выстрелы. «7 телеканал» передал, что в отель около 22:00 по московскому времени ворвалась группа неизвестных.

Начальник управления криминальной полиции в Одесской области Вадим Могила заявил, что причиной инцидента стал «корпоративный конфликт» между двумя охранными фирмами, представляющими интересы разных собственников отеля.

По словам Могилы, после того как на место происшествия прибыла полиция, были задержаны 20 человек, среди которых есть пострадавшие, им оказали медицинскую помощь. «Среди постояльцев раненых нет», — уточнил глава управления криминальной полиции Одесской области.