Apple Watch включатся в охоту за покемонами

На проходящей сегодня, 7 сентября, презентации новых продуктов компании Apple были представлены «умные» часы Apple Watch Series 2 (второй серии), передает «Интерфакс» в онлайн-трансляции с мероприятия.

Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс пояснил, что Apple Watch — первые в мире среди «умных» часов и вторые среди всех часов вообще. Вторая серия отличается водонепроницаемостью, двухъядерным процессором и встроенным GPS.

Кроме того, обрадовал пользователей Уильямс, на новых Apple Watch пользователям доступна ставшая легендарной игра Pokemon Go. По его словам, с момента выхода этого электронного приложения оно было скачано 500 млн раз, а игроки успели пройти в поисках покемонов свыше 4,6 млрд километров.

Уильямс анонсировал и другие приложения, которые будут доступны на Apple Watch второй серии и подчеркнул многофункциональность «умных» часов: они, например, могут подсчитывать пульс носителя и в случае перебоев сердцебиения вызвать скорую.

Кроме того, Apple вступила в партнерство с компанией Nike, и теперь «умные» часы будут помогать тренироваться тем, кто занимается спортом.

