«Полит.ру» проводит опрос о новом айфоне

Сегодня, 7 сентября, компания Apple провела презентацию новых продуктов, в числе которых оказался очередной смартфон популярной серии iPhone 7, а также модель iPhone 7 Plus (их основное различие — размер, а также наличие двух фотокамер у модели Plus).

Предполагается, что новинка поступит в продажу уже 16 сентября.

Корпус седьмого айфона непроницаем для воды и пыли, смартфон оснащен новой камерой с оптическим стабилизатором, линзами, диафрагмой f 1/1.8, вспышкой и возможностью делать снимки в формате RAW. Кроме того, кнопка Home хоть и осталась механической, но приобрела чувствительность к силе нажатия.

Седьмой iPhone будет доступен в черном (обычном и глянцевом), золотистом и серебристом вариантах, а также окраске «розовое золото».

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагает читателям поделиться своей реакцией на выход нового iPhone.