В Приморье досрочно пройдут выборы в Госдуму из-за ЧС

В Приморском крае пройдет досрочное голосование по выборам в Госдуму для избирателей, оказавшихся в зоне подтопления. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, передает ТАСС.

Досрочное голосование обеспечит избирательная комиссия Приморья, помощь окажет ЦИК и МЧС, отметила Памфилова.

Режим ЧС был веден в Приморье после того, как 4-6 сентября на регион под влиянием тайфуна «Немтеун» обрушились ливни.

Согласно данным МЧС России на 7 сентября, более 770 жилых домов остаются подтопленными в крае в результате паводка.

Эвакуированные жители могут проголосовать на выборах в Госдуму без открепительных удостоверений по месту своего пребывания. Также в подтопленные районы будет доставлена избирательная документация, заявили накануне в ЦИК.

Выборы в Госдуму пройдут по всей стране 18 сентября.