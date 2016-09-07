Российские производители получат приоритет при госзакупках

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече в Бурятии с представителями малого и среднего бизнеса рассказал о новом готовящемся постановлении. Документ закрепит приоритет российских производителей продукции при госзакупках, сообщает РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что подобного рода решения нужно принимать обдуманно, чтобы не спровоцировать сужение рынка. «Я думаю, в ближайшие две-три недели мы этот документ выпустим», - добавил он.

Напомним, что недавно РФ ограничила госзакупки 23 импортных продуктов. В конце августа правительство России опубликовало этот список.

Отметим, что Федеральный закон N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» говорит о том, что заказчик не вправе в том числе предусмотреть в документации такой критерий оценки заявок, как отечественное происхождение товара, сказано в «Консультанте».

В письме Минэкономразвития от 26.04.2016 N Д28и-1038 подчеркивается, что на данный закон распространяются правила, установленные Всемирной торговой организацией (ВТО): «Принципы ВТО предусматривают, что общему правилу национальный режим применяется при закупке и отечественных, и иностранных товаров». В случае закрепления приоритета товаров российских производителей принципы ВТО будут нарушены.