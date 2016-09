СМИ узнали об отправке США 1,7 млрд долларов Ирану за освобождение пленных

Американские власти выплатили, в общей сложности, 1,7 млрд долларов Ирану за помилованных граждан своей страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Госдепартаменте, минфине и минюсте.

Изданию стало известно о брифинге в Конгрессе США, который состоялся 6 сентября. На нем администрация Обамы признала, что 22 января и 5 февраля 2016 года Ирану были переданы наличными еще 1,3 млрд долларов.

Также стало известно, что республиканский сенатор Марк Рубио потребует законодательно запретить выплаты Ирану в будущем.

«Правительство США не может вести переговоры с террористами и оплачивать освобождение американских заложников», — заявил он.

Предполагается, что законопроект, внесенный республиканцами в Конгресс, запретит минфину делать какие-либо выплаты Ирану до тех пор, пока Тегеран не вернет 1,7 млрд долларов и трех граждан США, которые все еще находятся в Иране.

Напомним, в августе СМИ узнали о том, что США передали Ирану 400 млн долларов наличными. Вскоре после этого иранские власти освободили четырех американцев, находившихся под стражей. Представитель Белого дома опроверг это сообщение.

Пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнст признал факт отправки в Иран самолета с деньгами, однако заявил, что деньги были выплачены в рамках досудебного соглашения. В соответствии с документом, США обязаны вернуть Ирану 400 млн долларов, уплаченных Тегераном в 1979 году за партию американского оружия и замороженные после исламской революции. Кроме того, США должны вернуть с этой суммы проценты в размере 1,3 млрд долларов.

Позже стали известны новые подробности передачи, как упорно утверждают СМИ, выкупа за американских граждан. Деньги были переданы наличными, так как в отношении Ирана на тот момент еще действовали санкции. Перелет американцев в Женеву осуществила компания Iran Air.

Two more U.S. payments to Iran were also made in cash, after initial planeload was sent as Americans were freed https://t.co/sOsGjHEHoR 🔓