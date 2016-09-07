Журналист «Новой газеты» нашла в книге Маркина свою статью

В книге официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России» журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова обнаружила значительные фрагменты своей статьи. Об этом она сообщила в Facebook.

«В тексте действительно использованы куски моего текста двухлетней давности из суда по делу об убийстве Анны Политковской, который вышел в номере "Новой" 7 марта 2014 года», — говорится в сообщении.

Сам Маркин в твиттере обвинил корреспондента в пиаре, добавив, что «описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты».