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07 сентября 2016, 15:08
биология динозавры палеонтология эволюция

К удивлению ученых анкилозавры ели рыбу

Liaoningosaurus paradoxus
Liaoningosaurus paradoxus
Ji et al., 2016.

До последнего времени палеонтологи полагали, что древние рептилии из инфраотряда анкилозавров (Ankylosauria) были травоядными. В пользу этого говорило и строение зубов этих животных, и общий их облик. Хотя определенные сомнения имелись. Например, небольшие зубы анкилозавров хорошо подходили для срезания растений, но плохо могли их пережевывать. Теперь же китайские ученые обнаружили скелет анкилозавра с фрагментами рыб там, где у рептилии был кишечник.

Уличен в поедании рыбы был представитель вида Liaoningosaurus paradoxus, живший в раннем меловом периоде, около 125-121 миллионов лет назад. Цзи Цян (Ji Qiang) и его коллеги из Института геологии Китайской академии наук, описавшие его останки, предложили несколько объяснений этого. Рыба в районе кишечника могла появиться после смерти животного. Например, если рептилия утонула и, погрузившись на дно, оказалась лежащей прямо на куче мертвых рыб. Рыбы могли проникнуть внутрь скелета в поисках укрытия, когда плоть животного уже истлела. Но наиболее вероятным все-таки ученые считают то, что данный анкилозавр питался рыбой. Зубы данного вида вполне годились для охоты на рыбу, к тому же в отличие от многих своих родственников он был невелик (не более полуметра в длину) и, видимо, довольно подвижен. В таком случае Liaoningosaurus paradoxus оказывается не только первым хищным анкилозавром, но и вообще первым хищным представителем всего отряда птицетазовых динозавров.

Исследование китайских ученых опубликовал Journal of Geology.

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