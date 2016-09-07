Пожилые водители на дороге оказались не опаснее своих молодых коллег

Ученые утверждают, что новое исследование снимает с пожилых водителей обвинение в опасном вождении. Хотя автомобилисты старшего возраста с большей вероятностью гибнут или получают серьезные травмы в авария, авторы работы доказывают, что это связано с повышенной хрупкостью организма пожилого человека, а не со снижением навыков вождения.

В Великобритании, согласно данным департамента транспорта на март 2016 года, есть 4,5 миллиона владельцев водительских прав старше 70 лет, а 236 британцев водят машину в возрасте более 100 лет. Способность управлять автомобилем обязательно подтверждается при достижении 70 лет, а в дальнейшем навыки водителя проверят каждые три года. Руководитель исследования Чарьз Массельуайт (Charles Musselwhite) из Университета Суонси говорит: «Мы живем в стареющем обществе – пожилые люди более здоровы, чем когда-либо прежде, так что они имеют гораздо больше шансов быть мобильными. Возникает вопрос, если у нас все больше пожилых людей проезжает за рулем все больше миль, безопасно ли это?».

Согласно докладу Массельуайта и его коллег, прозвучавшему на Британском фестивале науке, пожилые водители испытывают куда меньше проблем с понижением навыков управления автомобилем, чем было принято считать. Правда, для них выше вероятность погибнуть или получить травму при аварии, но это исследователи связывают с состоянием их организма, а не с умением водить машину. Выводы ученых подтверждает представитель Фонда Королевского автомобильного клуба Филипп Гомм. По его словам, пожилые водители более осторожны при езде, избегают опасных ситуаций или поездок в моменты, когда чувствуют себя неуверенно (ночью, в часы пик, на автострадах). В результате они оказываются одними из самых безопасных водителей.