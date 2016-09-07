Впервые подтверждена идентичность щенков-близнецов

Хотя в мире живет не менее 500 миллионов домашних собак, ученым никогда не удавалось зафиксировать случай рождения однояйцевых близнецов у собаки. Недавняя публикация в научном журнале Reproduction in Domestic Animals описывает первый такой случай. Идентичность двух щенков-близнецов была подтверждена генетически.

Близнецы родились в ветеринарной клинике в ЮАР в 2014 году. Врач Курт де Крамер (Kurt de Cramer) проводил кесарево сечение самке ирландского волкодава. Он обратил внимание, что один из эмбрионов окружен очень большим пузырем с амниотической жидкостью. Заглянув внутрь, ветеринар обнаружил там двух щенков с пуповинами, присоединенными к одной плаценте. Закончив операцию, Курт де Крамер сообщил о данном случае другим специалистам. Внешне новорожденные щенки действительно выглядели очень похожими, но для проверки у них в возрасте двух недель взяли образцы ДНК, для сравнения были также изучены образцы других щенят той же матери. В результате было окончательно доказано, что щенки, получившие имена Каллен и Ромул – однояйцевые близнецы.

Появление близнецов – редкость в животном мире. Чаще всего, двум эмбрионам не хватает питания, поэтому один из них погибает до рождения. Люди, у которых близнецы рождаются в 2 % случаев, представляют собой скорее исключение, чем правило. Другое исключения – девятипоясный броненосец (Dasypus novemcinctus), у которого рождаются исключительно монозиготные четверки близнецов.