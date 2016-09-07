На рэпера Птаху завели дело о возбуждении ненависти

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве завело на российского рэпера Птаху (настоящее имя — Давид Нуреев) уголовное дело. Исполнителя подозревают в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ), уточнила помощник главы столичного ГСУ СКР Юлия Иванова в беседе с РИА Новости.

При этом никаких деталей, связанных с подозрениями в адрес Нуреева, представитель следствия журналистам не сообщила — только подтвердила, что дело в отношении исполнителя действительно возбуждено по статье 282.

Птаха (второй сценический псевдоним — Зануда) стал известным благодаря участию в рэп-группе Centr, которая в 2000-х годах была одной из самых известных представительниц этого музыкального направления в России. Кроме того, Нуриев активно занимается сольной карьерой.