Турция решила вместе с США освободить Ракку от террористов

Турция намерена совместно с США провести спецоперацию по освобождению сирийского города Ракка от боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ). Об этом сообщает местное издание Hurriyet.

«Ракка — важный центр для ИГ. Обама, в частности, хочет сделать что-то с Раккой вместе с нами. Мы ответили ему, что для нас это не проблема», — отметил президент Турции Реджеп Эрдоган.

По его словам, сейчас Анкара поручила высокопоставленным военным провести обсуждение деталей операции, а впоследствии «то, что нужно, будет сделано». Эрдоган уверен, что сейчас Анкаре необходимо продемонстрировать свое присутствие в Сирии.