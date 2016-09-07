Возникли слухи о новой волне предвыборных ротаций

В российском экспертном сообществе циркулируют слухи об очередной ротации, которую, как утверждается намерен произвести Кремль в канун предстоящих выборов. Со ссылкой на источник в Администрации Президента звучат сообщения о том, что министр сельского хозяйства Александр Ткачев может быть будет отправлен в отставку и назначен советников президента по вопросам агропрома. Причиной называют то что Ткачев не смог урегулировать конфликтную ситуацию с фермерами в своей бывшей вотчине Краснодарском крае, что существенно снизило в регионе рейтинг «Единой России», региональное отделение которой он возглавляет.

Его место, как утверждается, может занять губернатор Алтайского края Александр Карлин, также видный единоросс.

Подробнее — см. в материале «Карлин и Ткачев попадут под ротацию?»