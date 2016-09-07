РПЦ не усмотрело повода для лишения Грозовского сана священника

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Александр Пелин сообщил, что вопрос о лишении сана Глеба Грозовского пока не рассматривается. Об этом он сообщил РИА Новости.

«В связи с чем он должен стоять (на повестке дня)? Дело в том, что данное решение могло быть принято — или принимается – только если будет доказана вина. Как известно, человек еще не осужден, он находится под следствием», — сказал Пелин.

Сегодня Израиль передал ФСИН РФ православного священника Глеба Грозовского, который подозревается в сексуальном насилии в отношении подопечных девочек из православного детского лагеря.

Грозовский скрывался в Израиле с 2013 года. Уголовное дело против него возбуждено в 2014 году.

Сам он вины своей не признает и заявляет, что следствие отказало ему в действиях, которые могли бы прояснить обстоятельства дела.