Песков пообещал взаимность в ответ на расширение санкций США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение США антироссийского санкционного списка противоречит темам возможного взаимодействия двух стран в чувствительных сферах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока детально не могу сказать. Я еще раз могу повторить только, что, безусловно, в санкционных делах главный принцип, из которого мы исходим — это принцип взаимности. Безусловно новый перечень будет проанализирован, безусловно это в очередной раз никоим образом не способствует развитию наших отношений», — сказал Песков.

Накануне минторг США опубликовал расширенный список российских компаний, с которыми запрещено вести бизнес. 75 из них являются российскими, семь непосредственно относятся к Крыму.

Например, санкциям подвергнутся компании «Ангстрем-М», Giovan Ltd, «Ангстрем», «Ангстрем-Т», ОАО «ВО Радиоэкспорт», Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК), АО «Микрон», АО НПФ «Микран», НПК «Гранат», «Текнопол компани» и «Текнопол лимитед».

6 сентября СМИ сообщили, что США отменили санкции на техническое обслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане специалистами Рособоронэкспорта.