Минобрнауки предложило усложнить процедуру лишения ученых степеней

Министерство образования и науки РФ планирует внести изменения в положение о присуждении ученых степеней. В соответствующий документ будет внесена норма, согласно которой, лишение ученой степени за плагиат возможно будет только после того, как суд признает нарушение авторских прав.

Сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин считает, что принятие поправки будет означать «полную победу плагиаторов», пишут «Ведомости».

«Почему жулики в течение трех лет существования «Диссернета» не могли додуматься до такого простейшего решения своих проблем - не знаю», — сказал он.

31 августа Андрей Заякин публично поблагодарил главу Минобра Ольгу Васильеву за увольнение чиновников, чьи научные труды был весьма сомнительного авторства. И чьего увольнения «Диссернет» добивался несколько лет.

«Низкий поклон министру Васильевой за этот решительный шаг, которого мы добивались от прежнего руководства несколько лет», — написал он на своей странице в соцсети.