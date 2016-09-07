Избившего врача в подмосковной больнице обвинили в попытке убийства

Следственные органы переквалифицировали статью подозреваемому в избиении врача в подмосковном Орехово-Зуево на более тяжкую, сообщается на сайте главного следственного управления СК РФ.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Сейчас подозреваемому Мироненко предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (покушениие на убийство).

Ранее сообщалось, что подозреваемый арестован до 30 октября.

Врач подмосковной больницы был избит в конце августа. По версии следствия, к лаборанту-рентгенологу пришла пациентка. Возмутившись тем, что ее не пропускают без очереди, она позвала своего 29-летнего брата, который и избил врача.