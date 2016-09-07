Шамсуаров не признал вину за гонку на «Гелендвагене»

В Гагаринском райсуде Москвы прошли первые слушания по делу об угрозах полиции со стороны молодых людей, устроивших гонки на «Гелендвагене» в мае этого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

В деле трое обвиняемых, один из них — Абдувахоб Маджидов — частично признал вину, двое других — Руслан Шамсуаров и Виктор Усков — не признали.

Руслан Шамсуаров — сын вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова. После гонок с полицией, которые Шамсуаров-младший транслировал в прямом эфире в приложении Periscope, его задержали, при этом пришлось привлекать спецназ, чтобы охрана Шамсуарова-старшего отпустила подозреваемого.

За гонки на внедорожнике молодые люди выплатили штраф, Маджидов, который находился за рулем, выполнял обязательные работы по благоустройству района Щербинки.

На нынешнем заседании рассматривается уголовное дело против Маджидова, Шамсуарова и Ускова — всех троих обвиняют по статьям «угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти». Дело было заведено по факту угроз молодых людей полицейским.