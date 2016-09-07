Правительство ввело мораторий на предоставление земли на арктическом шельфе

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской выступил с заявлением на встрече президента Владимира Путина с членами правительства. Донской сообщил о том, что кабмин установил временный мораторий на предоставление недропользователям новых участков на шельфе в Арктике. Об этом пишет «Интерфакс».

Глава Минприроды отметил, что введение подобной меры в условиях макроэкономической нестабильности позволит сосредоточиться на исполнении уже существующих обязательств на континентальном шельфе.

«Одновременно в целых конкретизации обязательств недропользователей Роснедра завершают актуализацию лицензий, учитывая реализуемые в регионе инфраструктурные проекты», - добавил Донской.